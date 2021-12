Heitor Agricio

Especial para o Diário



20/12/2021 | 17:50



Durante toda a manhã e tarde desta segunda-feira (20), o Quarteirão da Saúde em Diadema encontrou dificuldades para atender os munícipes que vão em busca de auxílio médico. Moradores reclamam da demora e da aglomeração de pacientes.

Morador do município, Cosmo Maciel, 53 anos, conta que ao chegar no Quarteirão, decidiu retornar para casa para não enfrentar as horas de espera e nem a unidade lotada. “Eu estou com um problema na lombar e fui buscar um atendimento, mas eu ia ficar ali pelo menos umas quatro horas, e ainda tem a questão da aglomeração. Eu preferi vir pra casa tomar uma anti-inflamatório e se não tiver outro jeito eu terei que voltar", lamenta.

Já Cláudio Ramos, 58 anos, não teve a mesma oportunidade de esperar como Cosmo. Ele acordou com seu pai, Manuel Ramos, com fraqueza e passando mal. Logo o técnico de eletrônica foi às pressas buscar amparo em uma unidade de saúde. “Nós íamos levá-lo na UBS (Unidade Básica de Saúde) Campanário, mas não dava nem pra entrar de tanta gente, então viemos para o Quarteirão, e a situação aqui tava bem parecida", avalia. Cláudio informa que chegou na ala de emergência às 8h e já encontrou a unidade cheia de pacientes. Após três horas de espera foram pedidos exames de rotina e desde então, não teve uma resposta. “Meu pai tem 78 anos e está há nove horas esperando, a saúde (municipal) de Diadema vem caindo cada dia mais", comenta o técnico que é morador da cidade há mais de 50 anos.

Além dos problemas de lotação e demora nos atendimentos, Cláudio reclama do atendimento dos funcionários do local. “Quando eu ia pedir informação, parecia que tava falando com uma parede. Eles não falavam nada a respeito do motivo da demora", pontua.

Diante das denúncias, o Diário cobrou a Prefeitura de Diadema e aguarda uma resposta.