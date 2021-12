Conheça as atrações de fim de ano em Monte Verde

Redação

Do Rota de Férias



20/12/2021 | 16:55



O fim de ano em Monte Verde (MG) é marcado por uma série de atrações temáticas. É nessa época que a cidade em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira fica com um clima ainda mais encantador e especial.

Fim de ano em Monte Verde

Monte Verde se encheu de luzes para receber os turistas. Além disso, lojas e pousadas estão enfeitadas para o período mais mágico do ano.

Quem passa pelo destino pode aproveitar a oportunidade para conhecer mais sobre o artesanato local (com pinturas em estilo bauernmalerei) e degustar as delícias gastronômicas da região. Nos restaurantes, os sabores se intensificam com as frutas secas da época. Já as fábricas de chocolate artesanais dão um toque especial ao clima natalino.

Monte Verde também aparece como uma ótima opção para fazer compras de fim de ano, mas fugindo da loucura dos shoppings, e ainda aproveitando para passear e passar o fim de semana em uma pousada charmosa e romântica. Tudo isso, com cenários que ostentam belas montanhas e um céu inesquecível.

