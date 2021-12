Kim Kardashian conhece mãe de Pete Davidson durante final de semana romântico em Nova York!

20/12/2021 | 16:11



As coisas entre Kim Kardashian e Pete Davidson continuam indo super bem!

Segundo o Hollywood Life, o suposto casal teve um fim de semana romântico em Nova York, onde Kim chegou a conhecer a mãe de Pete, Amy Davidson! Uma fonte disse que o encontro das duas foi muito bem e que elas passaram muitas horas juntas.

Kim e Pete também aproveitaram a noite de sábado, dia 18, para jantar em um assistir ao novo filme Homem Aranha: Sem Volta Para Casa, e segundo a People, Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, se juntou aos dois na ida ao cinema.

Depois, todos foram jantar em um restaurante italiano, e o próprio dono do restaurante tietou o trio e publicou selfies no Instagram do estabelecimento. Nelas, Pete e Kim aparecem em um clima bem descontraído, enquanto Scott optou por uma cara mais séria.

A noite terminou com Kim e Pete sendo vistos dando risadas dentro do carro.

O que você está achando da relação dos dois?