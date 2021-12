Simaria comenta cantada de João Gomes: - Tenho idade pra ser sua mãe

20/12/2021 | 16:11



Simaria, da dupla com Simone, comentou durante uma pausa no show em São Paulo, no último sábado, dia 18, o motivo de ter dado um fora no cantor João Gomes. No vídeo feito por uma agência de fotos, a cantora explicou que a diferença de idade foi o problema.

- Vou fazer 40 anos no ano que vem. O João tem 19 anos.

Ela ainda brincou:

- João, me respeita, que eu tenho idade pra ser sua mãe.

A artista está solteira desde o término do relacionamento de 14 anos com o espanhol Vicent Escrig, com quem tem dois filhos, em agosto deste ano. A fala veio após o cantor contar, em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, que já tentou algo a mais com a sertaneja, mas não obteve sucesso.

- Eu passei a noite todinha paquerando ela, chamando para dançar, para quando chegar depois ela dizer assim: É, meu filho. Eu te vejo como um menino. Aí eu desisti.