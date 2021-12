Duda Reis e Gui Araújo são flagrados juntos em restaurante; saiba mais!

20/12/2021 | 16:11



Gui Araújo e Duda Reis foram flagrados juntos no último domingo, dia 19, em um restaurante em Maresias, São Paulo. Os dois já haviam se relacionado antes da entrada do influenciador em A Fazenda, mas após algumas polêmicas dele dentro do reality, Duda afirmou que iria seguir com a vida e não esperaria ele sair do confinamento.

Na época a influenciadora chegou a fazer declarações no Twitter diante da polêmica envolvendo Araújo, Jade Picon e João Guilherme - em que supostamente Jade teria traído o filho de Leonardo com o ex-peão.

É fácil apontar o dedo, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Não quero receber ataques de fãs de não sei quem, não tenho nada com isso. Se eu e uma pessoa fizemos combinados que não foram seguidos (não por minha parte), não vou ficar me martirizando aqui fora.

Segundo o Em Off, apesar das confusões, os dois foram vistos jantando juntos em um restaurante - e parece que os internautas não curtiram muito a segunda chance que Reis deu para ele.

Gui Araújo também está na boca do povo por outro motivo. As influenciadoras Any Borge e Vitória Bellato fala sobre Araújo na cama em entrevista no programa MTVixe. Any revelou como foi quando ela ficou na suíte master com Gui no reality De Férias com o Ex.

- O meu foi na suíte master. Rolou uma conversa de: ah, não sei? porque se rolar, a gente vai se apaixonar e esse não é o intuito. E aí eu disse: ah, então tchau, vou dormir. Já estava cansada mesmo, não tenho paciência.

Já Vitória resumiu que o influenciador é muito de papo, mas na verdade não tem atitude.

- A gente ficava e aconteceu de começar a esquentar as coisas e na hora do vai, não vai. Falava nada com nada e não ia. Fala muito e faz pouco, contou ela.