Cinco pessoas da equipe de Gusttavo Lima foram atendidos em hospital após acidente de carro

20/12/2021 | 16:11



Gusttavo Lime e sua equipe passaram por um susto daqueles após a van que levava parte da equipe depois de um show no último domingo, dia 19, capotar. Agora, a assessoria de imprensa do músico soltou um comunicado explicando o ocorrido, e afirma que cinco pessoas tiveram ferimentos leves, sendo encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Confirmamos que houve nesta manhã (20) um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima a caminho do aeroporto de Recife. Cinco ocupantes com ferimentos leves estão sendo atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes (na Paraíba). A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas. Agradecemos pela preocupação de todos, diz a nota enviada ao colunista Leo Dias.

Procurada, a equipe do cantor não respondeu o contato até a publicação desta matéria.