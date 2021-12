Streaming: veja os filmes e séries mais buscados da semana

Da Redação

Do 33Giga



20/12/2021 | 15:55



Em uma parceria com o 33Giga, o JustWatch informa regularmente dados sobre os principais serviços de streaming do Brasil e do mundo. Nesta semana, a plataforma – que pode ser visitada em justwatch.com ou por meio de apps para Android e iOS – mostra os títulos mais buscados.

Ne relação, estão os filmes e as séries mais procuradas pelos brasileiros. No topo dos títulos estão diversas produções do Homem-Aranha, provavelmente puxado pela estreia nos cinemas de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

(Trata-se, aliás de uma busca útil: cada filme, série ou animação do herói aracnídeo está em uma plataforma diferente.)

Abaixo, veja os mais procurados da semana passada nos principais serviços de streaming do Brasil.