Ministro diz que está otimista com desfecho de processo da Ferrogrão no STF

20/12/2021 | 15:25



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou estar otimista com o desfecho do processo da Ferrogrão no Supremo Tribunal Federal (STF). O projeto, que o governo ainda prevê leiloar em 2022, foi paralisado por uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os ministros da Corte poderão manter ou reverter a decisão do colega em julgamento no plenário do STF, que foi marcado para 15 de junho do próximo ano.

"Ferrogrão, com julgamento marcado, estamos otimistas, o que permite que de repente lá na frente a gente possa fazer a concessão", disse Tarcísio.

Moraes mandou paralisar o andamento da concessão do empreendimento em razão de uma discussão sobre a alteração dos limites do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará.

O projeto prevê 933 quilômetros de trilhos, ligando Sinop (MT) a Miritituba (PA), nas margens do Rio Tapajós, no Pará. Só para implantar a ferrovia serão necessários R$ 8,4 bilhões de investimentos privados.

A obra é projetada para ser o principal centro de escoamento de grãos de MT, papel que hoje é exercido pela BR-163.