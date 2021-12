Obituário - 21 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/12/2021 | 00:05



Armando Piva

(Santo André, 24-4-1930 – 17-12-2021)

Durante 56 anos, entre 1959 e 2015, a Casa de Vidros Piva funcionou no Centro histórico de Santo André, à Rua Carlos de Campos. Marcou época. Tornou-se estabelecimento referencial, ao mesmo tempo em que uma filial era aberta na Rua Itapura, 68, em Vila Alpina.

À frente dos negócios, Armando Piva. Trabalhador. Sorridente. Amigo de todos. A partir de 2015, Casa Piva centraliza seus trabalhos na Vila Alpina, onde permanece. Armando Piva, que já tinha a participação dos filhos desde os tempos da Carlos de Campos, continuava à frente da casa que leva seu nome.

Agora, a despedida. Filho do brasileiro Ricardo Piva e da italiana Bruneta Magrini, Armando Piva parte aos 91 anos. Era viúvo de Lúcia Gomes Piva. Deixa os filhos Armando Vagner, José, Arthur e Francisco Carlos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

A missa de 7º dia será celebrada nesta quarta-feira, dia 22, às 19h30, na Paróquia Santo Antonio, em Vila Alpina, em Santo André.

SANTO ANDRÉ

Janete Dias Aragão, 87. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Carmen Antolin Menzani, 85. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joanna Martins Garcia, 84. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Independência, em São Paulo, Capital. Dia 17. Crematório Vila Alpina.

Oliver José Callegari, 84. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Aparecido dos Santos, 79. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vanda de Almeida Poliche, 75. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Osvaldo de Lazari, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Fiusa da Costa Silva, 65. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 17. Memorial Planalto.

Maria da Conceição Barroso Silva, 63. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria de Lourdes dos Santos, 88. Natural de Itagi (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Sebastião Miguel de Lima, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Manuel do Nascimento Filho, 84. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Augusto Mutton, 82. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Shode Kikuit, 77. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Parque da Paz.

Antonio Machado da Mota, 75. Natural de Giru (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Orlando de Oliveira, 74. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Améli Olastro, 73. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria José Vieira, 71. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Esmeraldo Martins de Melo, 60. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Planalto.

Tânia Aparecida Favaroni, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

José Ferreira Marinho, 58. Natural de Orobó (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Omar Saed Farraf Junior, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residi no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

D I A D E M A

Benedita Fortunato de Brito, 83. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Pensionista. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Barboza de Souza, 69. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia na Vila Mulford, em Diadema. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.