Jonathan Couto leva filhos para visitar exposição de Natal e lamenta falta de Josué

20/12/2021 | 15:10



Jonathan Couto levou os filhos para visitar as decorações de Natal no shopping e compartilhou as fotos do momento no Instagram, no último domingo, dia 19. Os pequenos José e João são frutos do antigo casamento do cantor com Sarah Poncio e a menina, Maria Madalena, é sua filha com Letícia Almeida.

Na legenda da publicação, o artista não conseguiu deixar de mencionar a saudade de Josué:

Seguindo firme, mas sempre haverá um espaço e um lugar guardado no coração? Deus cuidará de tudo

Lembrando que Sarah Poncio perdeu a guarda de Josué, que estava no processo de adoção por ela e o ex-marido, após a mãe biológica pedir a tutela da criança. A família ficou arrasada e ainda sente muito a falta do pequeno, como não poderia deixar de ser.