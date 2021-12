Como jogar casino online de forma segura

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



20/12/2021 | 14:55



Quando se pensa em colocar o seu dinheiro em jogo numa plataforma online, é muito importante que a marca seja segura e de confiança, para não arriscar cair numa armadilha.

A internet está cheia dos chamados “scams” e páginas falsas que realmente parecem ser legítimas, mas quando se olha para os detalhes essenciais, estão em falta.

Jogue sempre em casinos online legais e de confiança, para não correr riscos desnecessários, como roubos de identidade e o mais normal, fazer um depósito “fantasma”, onde não fica com o saldo positivo na conta.

Vamos apresentar um conjunto de fatores que deve considerar sempre que decidir jogar numa plataforma nova, para evitar ser enganado e por jogar de consciência tranquila.

Leia todas as nossas dicas e torne-se no seu próprio segurança privado!

5 Dicas para Escolher um Casino Online Seguro

Se tiver sempre em consideração as 5 dicas que lhe vamos apresentar, muito dificilmente vai ser enganado num casino online. Tenha sempre em mente estes fatores e é importante que perca 5 ou 50 minutos a procurar informar-se e saber se tudo está em ordem.

Não existe tempo perdido no que toca à sua segurança e ao seu dinheiro. Tenha os olhos abertos, a mente ativa e jogue apenas num casino online confiável.

1 – Jogue em Casinos Online Licenciados

Existem centenas de plataformas que aceitam jogadores portugueses, mas apenas 15 marcas são reguladas e licenciadas para operar em Portugal.

A entidade responsável é o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), portanto se encontrar o seu selo na página do casino, é um bom indicador de confiança.

A vantagem das licenças é que caso seja enganado ou a empresa decida fechar o website, nunca vai ficar a perder o seu dinheiro, tudo será tratado legalmente e sem riscos de perda.

2 – Procure Saber as Medidas de Segurança

Já ouviu esta mensagem muitas vezes. Procure sempre pelo “símbolo do cadeado” se estiver indeciso sobre a fiabilidade, ou não, de um website. Este cadeado prova que um casino online utiliza encriptação SSL para proteger os seus dados pessoais e financeiros.

Para além da encriptação SSL, os casinos online em Portugal devem ser compatíveis com o PCI. Isto assegura que eles podem proteger os dados financeiros dos jogadores e confirma que eles trabalham com opções bancárias seguras.

Além disso, os casinos seguros também lhe permitem criar detalhes de login únicos para a sua conta. Mas para proteção extra, algumas plataformas permitem-lhe criar uma pergunta de segurança ou utilizar a autenticação de dois fatores.

3 – Fornecedores de Software com Reputação e Jogos Demo

O modo de demonstração é outra forma de verificar se os jogos funcionam. Quando escolhe um novo casino, deve sempre ser capaz de ver que jogos oferecem e quais são os fornecedores de software.

As melhores plataformas têm um portfólio mais extenso e trabalham com os fornecedores de maior reputação na indústria. Podemos indicar alguns nomes como iSoftBet, Play’N GO, NetEnt, Pragmatic Play, Quickspin, entre muitos outros.

Se tudo funcionar como se esperava, entra regularmente em rondas de bónus, obtém símbolos wild e free spins. é mais um indicador de segurança.

4 – Verifique Todas as Formas de Apoio ao Cliente

Esta é uma dica muito simples e eficaz. Antes de se registar num casino online novo, teste todos os canais de apoio disponibilizados para confirmar se são reais, desde o chat ao vivo, enviar o email, ligar para o telefone, redes sociais, ou outras formas oferecidas.

Se no chat ao vivo for atendido por um chatbot, continue até chegar a uma pessoa real para ter a certeza que do outro lado do ecrã está uma empresa séria.

Use qualquer um dos métodos de contacto para fazer uma pergunta. Se receber um feedback rápido e útil, há uma hipótese de estar num casino de confiança. Se ninguém responder ou se receber um feedback inútil, deve pensar duas vezes.

5 – Confirme se os Bônus São Reais

Atualmente quase todos os casinos online oferecem um bónus de boas-vindas para novos utilizadores.

É suposto ser um sinal de segurança e de que pode confiar neles. Mas ao reclamar estas ofertas, pode de facto testar se um casino é seguro ou se a sua oferta de boas-vindas é apenas uma manobra de diversão.

Naturalmente, comece o processo com o bónus mais fácil de reivindicar. Isto significa principalmente as rodadas grátis e os bónus sem depósito. Leia os termos e condições e depois utilize a sua oferta.

Num casino online seguro, será autorizado a levantar o dinheiro imediatamente após cumprir os requisitos da oferta. Em contraste, um operador fraudulento fará o seu melhor para o frustrar e impedir que levante os fundos.

Por exemplo, eles poderão revelar mais requisitos que desconhecia. Podem acusá-lo de desrespeitar os requisitos de aposta ou continuar a mentir-lhe até desistir de tentar.

Notas Finais

É muito importante que escolha um casino de confiança e jogar apenas em plataformas legais em Portugal, para que tenha uma segurança extra.

Não se preocupe se demorar algum tempo até confirmar todos os detalhes, mas é sempre preferível perder 1 ou 2 horas do que se arrepender mais tarde e ficar sem o dinheiro que depositou.

Acima de tudo, não se deixe enganar e veja todos os fatores que foram referidos ao longo do artigo, sendo uma fonte segura de que o casino é fiável e credível.

Além disso, não se esqueça das ferramentas de proteção do jogador. Podem parecer uma chatice, mas estas ferramentas indicam que o casino se preocupa com os jogadores.