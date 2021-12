Pai de Halyna Hutchins responsabiliza Alec Baldwin pela morte da filha: - Alec é parcialmente culpado por causar esse tiro

20/12/2021 | 14:11



O pai da diretora de fotografia Halyna Hutchins disse em entrevista ao portal britânico The Sun que o ator Alec Baldwin é parcialmente culpado pela morte da filha na tragédia ocorrida no set de filmagens do filme Rust, em outubro deste ano. Inconformado, Anatoly Androsovych, de 61 anos de idade, critica a postura do ator, que afirmou não ter puxado o gatilho da arma que matou a diretora.

- Não consigo entender o comportamento de Alec. Por que ele excluiu seus tweets quando ficou claro o que aconteceu durante o ensaio? E por que ele disparou durante os preparativos? O revólver é o tipo de arma que não dispara antes de o gatilho ser pressionado e Alec é parcialmente culpado por causar esse tiro. Está claro para mim que Baldwin disparou o tiro de sua mão, então é difícil para mim entender como ele não pode ser considerado parcialmente responsável pela morte de minha filha.

Ainda durante a entrevista, Anatoly comentou sobre o neto Andros, de nove anos de idade, que Halyna teve com o marido, o advogado norte-americano Matthew. Ele disse não ter certeza se a criança conseguirá se recuperar totalmente da tragédia.

- Andros está lentamente voltando à vida, mas isso foi um grande golpe para todos nós.