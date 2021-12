Maria Lina Deggan revela depressão após morte do filho e fim de noivado com Whindersson Nunes: Vivia dopada

20/12/2021 | 14:11



Maria Lina Deggan é sempre muito sincera com seus seguidores. E no último domingo, dia 19, não foi diferente! Ao abrir a famosa caixinha de perguntas do Instagram, a influenciadora respondeu questões sobre saúde mental e revelou que foi diagnosticada com depressão um pouco depois de perder filho com Whindersson Nunes.

Nos Stories, ela escreveu:

Quando perdi meu filho, uns dois meses depois meu noivado acabou e eu entrei numa depressão forte. Nem minha médica sabia como eu ainda conseguia levantar da cama. Vivia dopada de remédio, comia muto mal, a maioria das vezes nem comia. Foi muito difícil. Me lembro de ter passado dois meses dormindo angustiada e acordando com o peito superapertado. Foi um pesadelo.

Maria estava começando o trabalho de influenciadora, e diz ter recebido fortes críticas.

Eu me esforçava tanto pra gravar as publicidades, mesmo sem saber fazer direito, porque era tudo muito novo. E, ainda assim, todos os dias tinham pessoas dizendo que estava péssima e que eu não levava jeito. Foi, sem dúvidas, a fase mais difícil, mas também a mais transformadora da minha vida.

Em outra pergunta, ela conta que não pretende nomear outro filho de João Miguel, e que sente que da próxima vez terá uma menina.

Sinto que meu próximo filho será uma menina. Sentia isso do João, que ele seria um menino. Coisa de mãe. Não colocaria um nome igual, escolheria outro,João Miguel, no meu coração, só existe um.