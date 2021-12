Internautas suspeitam que Arthur Aguiar e Sophia Abrahão estarão no BBB22

20/12/2021 | 14:10



O BBB22 está quase aí e enquanto os novos participantes da casa mais vigiada do Brasil não são revelados, os internautas já começam a especular quem são os famosos que estão escalados para o Camarote da temporada.

Nas redes sociais, o público que acompanha o reality show já elegeu Sophia Abrahão e Arthur Aguiar como dois cotados para a nova edição, já que eles deram pistas em seus perfis no Instagram e Twitter.

Ao lado de seus nomes nas redes sociais, os artistas passaram a usar alguns emojis. Sophia colocou um pirulito em seu nome no Twitter, enquanto Arthur escolheu um trevo de quatro folhas.

Quem acompanha reality show deve saber que os emojis são os símbolos que as torcidas costumam usar para declarar seu apoio aos participantes, o que pode significar que os dois já definiram quais os emojis que querem usar para serem identificados.

Recentemente, Tiago Leifert, ex-apresentador do programa, ainda revelou para a revista GQ como surgiu a ideia de colocar convidados no programa:

- No 19, os grandes jogadores saíram cedo demais. A forma como fizemos o 20, de misturar convidados e anônimos, foi uma ideia que nasceu por causa do 19. Queríamos uma maneira de manter o jogo sempre vivo, com pessoas competitivas.