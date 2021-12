Cantor Maurílio passa a respirar espontaneamente

20/12/2021 | 13:28



Maurílio Ribeiro apresenta leve melhora no estado de saúde, de acordo com o último boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 19. O cantor, da dupla com Luiza, está na UTI de um hospital de Goiânia desde quarta-feira passada. Ao longo daquela madrugada, teve três paradas cardiorrespiratórias e a equipe conseguiu reanimá-lo.

No dia seguinte, exames diagnosticaram um tromboembolismo pulmonar e, de imediato, o tratamento padrão começou. Ele também está passando por hemodiálise para tratar a função renal. "O sr Maurílio Ribeiro tem sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas e segue realizando exames clínicos. Ele segue em melhora das funções renais, mas ainda em hemodiálise", diz o comunicado.

Neste domingo pela manhã, a mulher do sertanejo, Luana Ramos, declarou que visitou o marido e que se emocionou ao perceber que ele estava reagindo.