Presidente da CMO suspende reunião após adiamento da votação do Orçamento 2022

20/12/2021 | 13:25



A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), suspendeu a reunião deliberativa convocada para esta segunda-feira, 20, após o adiamento da votação do Orçamento de 2022. A nova reunião foi marcada para a terça-feira, 21, às 10 horas.

O relator-geral da peça orçamentária, Hugo Leal (PSD-RJ), apresentou nesta segunda-feira seu relatório final, mas divergências entre parlamentares sobre o valor do fundo eleitoral e as verbas para a área da educação geraram um impasse.

De acordo com Rose de Freitas, os grupos de trabalho criados pela CMO se reunirão no período da tarde desta segunda-feira para debater possíveis alterações na peça orçamentária. Parlamentares querem mais R$ 2 bilhões para o orçamento da educação. Parte desses recursos poderia vir da redução do fundo eleitoral.

No relatório apresentado nesta segunda-feira por Leal, estão previstos R$ 5,1 bilhões para o fundo eleitoral no ano que vem. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao aumento do chamado "fundão".