Serasa registra 51 pedidos de recuperação judicial e 67 de falência em novembro

20/12/2021 | 13:11



A Serasa Experian contabilizou 51 pedidos de recuperação judicial por parte de empresas em novembro, um número estável na comparação com os 52 de igual mês de 2020. Os pedidos de falência atingiram 67 no mês, também quase estáveis na comparação com os 65 de novembro de 2020.

Nas aberturas por setores, 22 dos 51 pedidos de recuperação judicial partiram de empresas de serviços, a maior parcela.

Esse segmento havia registrado 25 pedidos em novembro de 2020. Em seguida, vêm as empresas do comércio (de 17 em novembro de 2020 para 12 nesta leitura), indústria (6 para 10) e setor primário (4 para 7).

Entre os portes, a maioria dos pedidos partiu de micro e pequenas empresas, com 31 solicitações de recuperação judicial em novembro de 2021, o mesmo número de igual mês de 2020. Em seguida, aparecem as médias empresas, com 15 pedidos, e as grandes empresas, com 5 pedidos.

Os pedidos de falências foram concentrados nas empresas de serviços, com 37 de 67 solicitações - 11 a mais do que em igual mês de 2020. Os pedidos de empresas do comércio caíram de 21 para 12 no período.