Andréa Beltrão defende masturbação feminina: Quem não se masturba?

20/12/2021 | 13:10



A atriz Andréa Beltrão está quebrando todos os tabus em Um Lugar ao Sol ao falar da mulher de 50 anos de idade. No Fantástico, a atriz falou sobre o debate em torno de sua personagem, Rebeca, que sufocada por um casamento em crise e que reencontra o desejo ao se envolver com outro homem, mais novo. A cena em que Rebeca se recusa a fazer sexo com o marido e busca o prazer sozinha entrou pra história das novelas.

- Quem não se masturba?, questionou a atriz ao falar sobre o assunto que ainda é tabu.

A autora da trama, Lícia Manzo, também defendeu a cena:

- E eu li muitas vezes assim: cena desnecessária. Eu acho o contrário, é necessária. Desnecessário é o que não precisa mais ser discutido, e a masturbação precisa ser discutida. O prazer feminino precisa ser discutido. Precisa ser descolado desse lugar da vulgaridade, disse ao Fantástico.

No bate-papo, Andréa disse se identificar com os mesmos questionamentos de Rebeca:

- Eu tenho muito dela!