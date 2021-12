Estado mantém uso obrigatório das máscaras até o dia 31 de janeiro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/12/2021 | 11:48



O Governo do Estado de São Paulo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos os ambientes, externo e internos, pelo menos até o dia 31 de janeiro. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (20) pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, em entrevista para a Globo News. "O governador João Doria (PSDB) assina hoje um decreto estendendo a obrigatoriedade de máscaras para todos os ambientes até o dia 31 de janeiro do próximo ano", disse.

No final do mês de novembro, Doria ia liberar a obrigatoriedade das máscaras em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, mas recuou após surgimentos dos casos da variante ômicron. “Decidimos adotar essa medida por prudência com o cenário epidemiológico no Estado. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução", comentou governador na época.

Ainda em entrevista, o secretário estadual disse sobre a situação da vacina Pfizer em crianças. Jean contou que se caso a farmacêutica não liberar doses da vacina para crianças no Estado, o governo vai judicializar a questão e acionar o STF (Supremo Tribunal Federal), já que o Estado possui autonomia para conter a epidemia. Inclusive, na última semana, São Paulo estava negociando diretamento com a Pfizer a compra da vacina contra a Covid, mas a farmacêutica anunciou que pretende continuar as negociações de vacina diretamente com o Governo Federal. Diante disso, Gorinchteyn pontuou que é "uma emergência sanitária", já que morreram 2,5 mil crianças de 0 a 9 anos de Covid-19.

NA REGIÃO - No Grande ABC, por meio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, de acordo com Acácio Miranda, secretário executivo do Consórcio, até o momento, está agendada uma reunião em janeiro para discussão dessa medida.