Veículo com equipe de Gusttavo Lima capota após show na Paraíba

20/12/2021 | 12:10



Um veículo que transportava parte da equipe de Gusttavo Lima sofreu um acidente nesta segunda-feira, dia 20, após um show do cantor na Paraíba. O carro colidiu com um Fiat Uno e capotou. As vítimas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas até o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Segundo informações do G1, o cantor não estava no veículo. No entanto, em conversa com o colunista Leo Dias, a assessora de imprensa de Gusttavo disse ainda estar checando seu paradeiro e a identidade das pessoas que estavam no carro.

O que eu sei até o momento é que houve o acidente e estão todos bem, mas não sei te dizer onde estão e nem quantas pessoas da equipe, disse a profissional.