Dynho Alves é xingado em show de MC Mirella - e ela debocha da situação!

20/12/2021 | 12:10



O término de MC Mirella e Dynho Alvez continua dando o que falar. Ao encerrar sua agenda de shows no último domingo, dia 19, a cantora passou por mais uma polêmica.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, em uma das apresentações o público resolveu atacar o ex-marido de Mirella. Ao som do coro Dynho, filha da p**a, a cantora, de cima do palco, ria e debochava dos xingamentos.

Lembrando que Mirella deu entrada na separação quando Dynho ainda estava confinado em A Fazenda. Ela não gostou nadinha do grau de intimidade do cantor com sua amiga no confinamento, Sthefane Matos. Apesar de os dois se tratarem como irmãos dentro da casa, Mirella entendeu que na relação tinha algo a mais.

Sthefane também acabou saindo solteira do reality da Record, após seu então noivo, Victor Igoh, ter terminado o relacionamento por conta da relação dela com Dynho. Eita atrás de eita, né?