Vencedor de A Fazenda 13, Rico Melquiades revela que se decepcionou com Aline Mineiro e Marina Ferrari

20/12/2021 | 12:11



No último domingo, dia 19, o programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro, gerou muita polêmica no quadro A Fazenda: Última Chance. Faro recebeu o vencedor do reality, Rico Melquiades, e outros participantes. O vencedor comentou sua trajetória no programa e fez algumas revelações.

- Eu não me vitimizava. Eu batia de frente com a galera. Fui mocinho e fui vilão, disse o vencedor.

Rico ainda revelou algumas decepções com participantes do reality - os nomes apontados por ele foram Aline Mineiro e Marina Ferrari.

- Me decepcionei com a Aline. Me decepcionei muito. Marina foi outra pessoa que me decepcionou muito aqui fora. Achei que a gente ia estar junto em Maceió. Eu não vou esquecer das coisas que eu fiquei sabendo, contou Melquiades.

Além de ouvir as falar do vencedor, os participantes precisaram encarar a Máquina da Verdade, em que um especialista analisou a sinceridade das respostas dadas pelos ex-peões. Solange Gomes não se segurou e discutiu com Lucas Selfie durante a prova.

Lucas, que fez parte da cobertura do reality, questionou se a participante teria investigado a vida dos outros peões antes de entrar no programa, como uma forma de desestabilizar. Mas parece que Solange não gostou nada do questionamento e disparou:

- O que você está fazendo é errado! Você deveria ser mais profissional, ser isento! Eu não fiz nada disso!

- Ah, então, você quer me ensinar isso?, rebateu Selfie.

Mas os desentendimentos de Solange não pararam aí. Ela também bateu boca com Valentina Francavilla, que alfinetou Gomes após ela ser questionada sobre uma briga em que quase partiu pra cima de Erasmo Viana. Sol justificou que se comportou daquela forma apenas por causa da pressão do confinamento.

- Mas você não diz que é uma mulher que fala tudo na cara e é super verdadeira? Não entendi, disparou Valentina.

- Cala boca! Ficou apagada o reality show inteiro e agora quer aparecer às minhas custas. Cala a sua boca!, respondeu Sol.

Os casais do reality

Segundo o colunista Leo Dias, Sthefane Matos ainda estava bem abalada pela forma como sua relação com Dynho Alves foi vista - ela chegou a ser consolada por Faro.

- A Sthe chegou e estava chorando. Ela me disse que o que precisava era apenas um abraço, disse Faro.

Outro polêmica dentro do reality foi um episódio do edredom vivido por MC Gui e Aline Moraes. A polêmica foi levada como brincadeira no Hora do Faro - Rico e o apresentador reproduziram a cena durante o programa.