Maldivas é eleita o melhor destino do mundo em 2021 – confira outros premiados do “Oscar do turismo”

Redação

Do Rota de Férias



20/12/2021 | 11:55



O World Travel Awards, espécie de “Oscar do turismo”, divulgou a lista dos premiados em 2021. O título mais cobiçado ficou com Maldivas, eleita o melhor destino do mundo neste ano.

O prêmio conta com várias categorias e aponta também quem foi a melhor companhia aérea, o melhor resort e o melhor destino de aventura do mundo em 2021, entre outras homenagens. Confira a lista com os principais vencedores.

World Travel Awards

Os principais premiados do World Travel Awards 2021 são:

Melhor destino do mundo – Maldivas

– Maldivas Melhor destino de aventura – Chile

– Chile Melhor cidade do mundo – St. Petersburg, Rússia

– St. Petersburg, Rússia Melhor destino do mundo para cruzeiros – Jamaica

– Jamaica Melhor destino gastronômico do mundo – Peru

– Peru Melhor destino cultural do mundo – Peru

– Peru Melhor destino de mergulho – Filipinas

– Filipinas Melhor destino para família – Jamaica

– Jamaica Melhor destino sustentável – Equador

– Equador Melhor destino insular – Ilha da Madeira, Portugal

– Ilha da Madeira, Portugal Melhor destino de praia – Algarve, Portugal

– Algarve, Portugal Melhor destino de estilo de vida – Miami, EUA

– Miami, EUA Melhor destino natural – Omã

– Omã Melhor destino de safári – Quênia

Quênia Melhor destino de esportes – Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

– Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Melhor destino para casamento – Jamaica

– Jamaica Melhor destino romântico – Seychelles

– Seychelles Melhor companhia aérea – Emirates

– Emirates Melhor aeroporto do mundo – Dubai International Airport

– Dubai International Airport Melhor resort all-inclusive – Sandals, Granada

– Sandals, Granada Melhor resort para lua de mel – Vakkaru, Maldivas

– Vakkaru, Maldivas Melhor hotel clássico – Olissippo Lapa Palace Hotel, Lisboa, Portugal

– Olissippo Lapa Palace Hotel, Lisboa, Portugal Melhor hotel de cidade – Conrad Istanbul Bosphorus, Istambul, Turquia

– Conrad Istanbul Bosphorus, Istambul, Turquia Melhor hotel de luxo – Burj Al Arab Jumeirah, Dubai, Emirados Árabes Unidos

– Burj Al Arab Jumeirah, Dubai, Emirados Árabes Unidos Melhor companhia de cruzeiros – Norwegian Cruise Line

O melhor destino do mundo em 2021

Espalhado por 26 atóis que abrigam 1.196 ilhas, o arquipélago das Maldivas não foi eleito à toa o melhor destino do mundo em 2021. Situado em meio ao Oceano Índico, o local é conhecido mundialmente por suas belas paisagens naturais formadas por praias, lagoas, corais e ilhotas de tirar o fôlego.

