Por R$ 3 mil, smartphone Moto g71 5G começa a ser vendido no País

20/12/2021 | 11:55



A Motorola anunciou início das vendas do moto g71 5G a partir de hoje em todo o Brasil (o 33Giga já falou sobre ele anteriormente). Ele chega para reforçar o portfólio 5G da empresa.

O moto g71 5G é um smartphone equipado com o processador Snapdragon 695, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB2, além de um design sofisticado. Sua bateria tem capacidade de 5000 mAh e vem com TurboPowerTM 30 na caixa, além de fones de ouvido.

Outro destaque do produto é a tela Max Vision OLED de 6,4 polegadas e resolução Full HD+, que deixa as imagens mais fluidas e as cores vibrantes para que o usuário possa ter uma experiência ainda mais imersiva na hora de assistir filmes e séries ou ainda curtir jogos mobile.

O moto g71 5G também possui câmera tripla com sensor principal de 50 MP, a qual garante clareza em diferentes tipos de iluminação, e um sensor avançado com duas perspectivas. Sua lente ultra-wide de 118°enquadra 4 vezes mais na foto que a câmera principal e utiliza o sensor de profundidade para desfocar o segundo plano automaticamente e dar um toque de retrato profissional aos seus cliques.

O moto g71 5G já está disponível no Brasil, incluindo canais próprios, operadoras e os principais varejistas do País, com preço sugerido de R$ 2.999, na cor azul.