O futebol da Europa. Mas sem esquecer o Timão.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/12/2021 | 00:05



“Superga faz parte de um dos capítulos mais tristes da história de Turim. No dia 4 de maio de 1949, às 17h05, o avião trimotor Fiat nº 212 da Aviolinee Italiane, que levava o Torino Football Club, bateu contra as paredes da parte de trás da Basílica de Superga. A colisão causou a morte instantânea de 31 pessoas a bordo”.

Cf. blog “Viajoteca”.

Levado pelo padrinho Luiz Romano, nós, aqui da Memória, retornamos depois de muitos anos ao Pacaembu para acompanhar uma reunião do tão badalado Memofut. Paixão instantânea.

Queríamos uma foto daquele grupo reunido. Nem sabíamos seus nomes. Na escadaria externa do estádio, observamos um rapaz com vários celulares à mão. Entregamos a ele a nossa maquininha fotográfica.

- Você faz uma foto pra nós?

Era o Flavio. Ainda não sabíamos que ele era também apaixonado pelo Torino, cuja história mais dramática foi o destino trágico de todo o elenco, em 1949.

Uma tragédia com ressonância mundial, semelhante a que se abateu sobre a Chapecoense. De imediato lembramos uma foto aqui publicada dos esportistas de Mauá, em desfile, seguindo para a missa de sétimo dia na Matriz da Imaculada Conceição. Uma oração para o time morto do Torino.

Setenta anos depois, um jovem professor pesquisa este triste acontecimento. Memória não tem idade, já dizia um antigo programa de rádio...

Torino, Liverpool. Corinthians...

Depoimento: Flavio Rafael de Carvalho

História do Esporte Mundial, minha pesquisa foi feita sobre o time do Torino de 1949 e a tragédia de Superga. Levei três anos para concluí-la, curiosamente no aniversário de 70 anos da tragédia e consegui muitos amigos e contatos na Itália e Portugal.

Em breve minha nova tese será sobre os seis maiores técnicos da história do Liverpool que, em quase 130 anos, teve apenas 16 comandantes.

Meu time no Brasil é o Corinthians, de coração, alma e fanatismo. Amo o Liverpool e por apreço o Torino.



TÚNEL DO TEMPO

Se pudesse, voltaria para 1949 e montaria um material ainda melhor do time do Torino e diria para eles não irem para Lisboa.

No geral teria montado um grande material sobre todos os campeonatos internacionais importantes nos anos 40 e 50 conquistados por brasileiros. Nossas camisas no futebol brasileiro seriam ainda mais "pesadas".

FAMÍLIA

Fui criado por pais simples, mas com imensos bons valores educacionais e princípios. Vida de trabalho, estudos, valorização da educação e do professor. Com certeza isso foi primordial para tudo que tenho hoje e meu grande alicerce.

JOGO INESQUECÍVEL

Liverpool 4x3 Borussia Dortmund em 14 de abril de 2016 - véspera do aniversário da tragédia de Hillsborough, em 1989, onde 96 torcedores do Liverpool morreram por falta de organização policial no estádio. As duas torcidas coirmãs cantando “You''ll Never Walk Alone” por quase 10 minutos. Uma virada incrível de um 3x1 para 4x3 nos acréscimos na semifinal da Europa League. O maior jogo que vi na vida.

MEMOFUT

Nosso grupo reúne todas as importâncias em todos os sentidos. Os materiais, as apresentações, os historiadores, tudo mesmo. Meu padrinho é o Wanderley Frare Junior, que me apresentou o Memofut. Grande historiador do Linense.



NOMES

Sou fã do Steven Gerrard, do Liverpool.

No Brasil muito fã do Ronaldo Fenômeno.

Zidane na França.

Gamarra do Paraguai.

Mathias Sammer da seleção alemã.

Franco Baresi do Milan.

Na vida pessoal, meu pai. Sempre será um herói. Ele que me inspirou boas músicas (amamos os Beatles), leituras, esporte, os bons legados na vida.

No Memofut sou fã do professor Hélio Maffia – genial. Para não ser injusto com os demais colegas do Memofut, digo que sou fã de 99,9% deles.



MAIOR EMOÇÃO

O nascimento do meu filho, com certeza. Henry é minha melhor parte em tudo.



BATE BOLA



Nascimento – São Paulo, 14 de dezembro de 1980.

Filiação – João Carlos de Carvalho e Palmira da Silva Carvalho.

Esposa: Tatiana Rocha.

Filho: Henry.

Formação – Superior completo em produção audiovisual. Licenciatura em pedagogia e formação de tecnologia da informação, com atuação por 23 anos. Professor de informática por 10 anos. Historiador do esporte por opção e amor.

ATIVIDADE E PLANOS – Atua como Apoio Administrativo e Infraestrutura do setor Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas e seus planos são de ser um professor da Fundação.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 21 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1721

SANTO ANDRÉ – Lançada domingo (19-12-1971) a pedra fundamental da nova igreja de Nossa Senhora da Salete, hoje ponto referencial da Vila Helena.

SÃO BERNARDO – Coral da Faculdade de Direito fez sua primeira apresentação sábado à noite (18-12-1971), no Teatro Cacilda Becker. Na regência, o maestro Benito Juarez de Souza.

EM 21 DE DEZEMBRO DE...

1886 – Nasce a professora Hermínia Lopes Lobo, uma das pioneiras do I Grupo Escolar de São Bernardo, em Santo André, e hoje nome de escola na Vila Assunção.

1911 – Criadas duas novas paróquias no Município de São Bernardo, as Paróquias de Santo André e Ribeirão Pires, por decretos de dom Duarte Leopoldo e Silva, o primeiro arcebispo metropolitano de São Paulo. Até então, toda a área do atual Grande ABC era subordinada a uma única paróquia, a de São Bernardo, criada em 1812.

1931 – A advogada Gisela Leonor Saar nasce em Rio Grande (hoje da Serra). Além de advogada, historiadora.

SANTO DO DIA

Canísio (Holanda, 1521 – Suíça, 1597). Autor de um catecismo que, publicado pela primeira vez em 1554, teve mais de 200 edições e foi traduzido em quinze línguas. Toda uma vida religiosa dedicada à Companhia de Jesus

Falecimentos

Santo André

Maria Antônia Barreto, 97. Natural de Ribeirópolis (Sergipe). Residia em São Paulo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Faccine Scarpelli, 95. Natural de Itatiba (São Paulo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Oliver José Callegari, 84. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Terezinha da Glória Ramos, 93. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia na Vila Vianas, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria Borelli Antoniaci, 91. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Benedita Fortunato de Brito, 83. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Pensionista. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

Oswaldo Simioni, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Advogado. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Geni Florentina Pereira de Souza, 78. Natural de Princesa Isabel (Pernambuco). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

