Cantor Carlos Marín, do grupo II Divo, morre aos 53 anos de idade

20/12/2021 | 11:11



A morte de Carlos Marín foi divulgado pelo site do grupo II Divo, do qual ele fez parte nos últimos 17 anos.

De acordo com o jornal El Español, o cantor foi hospitalizado em uma UTI na Inglaterra no dia 8 de dezembro.

Carlos deixou um legado com o grupo internacional composto por ele, David Miller, Sébastien Izambard e Urs Bühler, que deixaram uma mensagem após a morte do cantor de 53 anos de idade.

É com o coração apertado que nós informamos que nosso amigo e parceiro, Carlos Marín, faleceu. Sua falta será sentida por seus amigos, família e fãs. Por 17 anos nós quatro estivemos em uma jornada incrível com o II Divo, e nós vamos sentir falta do nosso querido amigo. Nós torcemos e rezamos que a bela alma dele descanse em paz.