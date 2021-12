Humorista Esse Menino ganha luminária no amigo secreto do Fantástico e web não perdoa: Cara de decepção

20/12/2021 | 11:11



Não tem jeito, participar de amigo secreto é sempre um risco - seja entre familiares ou até famosos. E olha que o humorista Esse Menino está aí para provar! O artista, que ficou conhecido em 2021 por gravar um vídeo falando sobre a vacina Pfizer, estava entre os nomes do amigo oculto do Fantástico e - apesar de ter presenteado Marcos Mion com um tênis personalizado - acabou ganhando uma luminária do ator Michel Gomes.

A reação de Esse Menino ao ver o presente foi a mais autêntica possível. Ao abrir o embrulho, ele até tentou disfarçar, mas a web não perdoou.

Esse é o clássico do amigo oculto, dar um presente maravilhoso e ganhar um que não tem nem como disfarçar a cara de decepção. Coitado do Esse Menino, escreveu um internauta.

Imagina dar um tênis personalizado e ganhar uma luminária?, apontou outro.

Nos Stories, Esse Menino explicou a reação dizendo estar de ressaca no dia. Mas, logo depois, entrou na brincadeira e postou uma foto ao lado do presente.

Quem nunca, né?