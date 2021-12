Gloria Groove homenageia Marília Mendonça no Show dos Famosos e internautas reagem: Irretocável

20/12/2021 | 11:10



Gloria Groove deixou os internautas emocionados na noite do último domingo, dia 19, ao homenagear Marília Mendonça no Show dos Famosos. Após fazer uma linda performance da música Bebi Liguei, a cantora dedicou a apresentação a família da sertaneja.

- Sempre foi uma vontade minha homenagear a Marília, ela foi uma pessoa extremamente generosa comigo, a gente era fã assumida uma da outra, ela teria estado no meu álbum. Esse é meu jeito da gente estar juntas, Ma. Quero dedicar essa apresentação para Dona Ruth, Leozinho, os irmãos e fãs, disse Gloria no palco do Domingão com Huck.

Nas redes sociais, Groove postou uma série de cliques caracterizada como Marília e completou dizendo:

Hoje usei meu super poder pra te homenagear e sentir você bem pertinho. Quando começamos essa jornada no Show dos Famosos, entregamos uma lista de pessoas que gostaríamos de homenagear e lá estava você, quase conseguia imaginar a sua cara assistindo e vibrando comigo. A gente ainda tava construindo muito do nosso, mas o afeto sempre foi gigante, por isso que mesmo diante de tanta saudade, segui com os meus planos de celebrar a vida dessa mulher incrível que você é. Eu dei o meu melhor. Espero que chegue aí com todo amor que coloquei. Obrigado! Viva Marília Mendonça, Para Sempre Em Todos Os Cantos.

Preta Gil, que fazia parte da bancada de jurados, ficou impressionadíssima com a performance de Gloria.

- Fiquei muito emocionada, é tudo muito recente. Tudo o que você fala da Marília, pulsa em mim. Sua homenagem foi muito linda e merecida, num momento oportuno porque ela é presente na vida do brasileiro. Você usou seu talento, fiquei muito comovida.

Reação dos internautas

No Twitter, o nome de Marília Mendonça ficou entre os assuntos mais comentados durante a apresentação.

Glória Groove irretocável de Marília Mendonça. Até nos trejeitos dela foi certeiro. A definição perfeita de um artista, disse um internauta.

Absolutamente impressionante a Gloria Groove fazendo a Marilia Mendonça no Show dos Famosos, escreveu outro.

E não poderia ser diferente, aclamada pelo público e pelos jurados, Gloria conquistou uma vaga na grande decisão da atração.

Por outro lado...

Mariana Rios, no entanto, não teve a mesma sorte. A cantora se apresentou como a artista norte-americana Sia, e recebeu críticas por ter escolhido uma personagem não tão conhecida pela massa.

Boninho deu a nota de 9.9 e explicou:

- Escolha arriscada, porque a gente não conhece muito a Sia. Este é um show de homenagens, que tem a brincadeira da imagem, a tentativa de se moldar. Só não te dou um dez por causa dessa opção. Você deu um show de dança.

E Mariana rebateu:

- Não dá mais tempo de tirar um dez do Boninho. Eu passei a temporada inteira e não levei um dez. Vou voltar para Araxá.

- Calma, não formamos a final ainda. Estamos todos no jogo, disse Luciano tentando suavizar a situação.

Eita!