Equipe da GCM impede assalto a mão armada em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/12/2021 | 10:22



Na tarde do último domingo (19), a equipe da VTR 3-08, da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, realizada a Operação Natal Mais Seguro na região comercial da Vila Luzita, quando recebeu um chamado de uma ocorrência de roubo em andamento no estacionamento do Mc Donalds, na Avenida Capitão Mário Toledo. No local, uma dupla, em uma moto do modelo Yamaha Faser na cor preta, tentava assaltar um agente penitenciário com um revólver calibre 32. Na ocasião, a vítima reagiu mas sua arma falhou na hora da ocorrência, assim como a arma dos indivíduos que não conseguiram disparar contra o agente. Após a chegada da equipe de GCM, a dupla abandonou a moto e a arma e fugiram do local.

A ocorrência está em andamento da 6ª Delegacia de Polícia.