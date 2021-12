Passeio pela Estrada Velha de Santos é boa opção para as férias

Redação

20/12/2021



Cercado pela Mata Atlântica, o Parque Caminhos do Mar, unidade de conservação do Parque Estadual da Serra do Mar, oferece opções de passeios para quem quer curtir as férias a céu aberto. Quem passa por ali pode caminhar pela famosa Estrada Velha de Santos (fechada para tráfego desde 1985), trilha percorrida por Dom Pedro I quando proclamou a Independência do Brasil.

Caminhada pela Estrada Velha de Santos

O trajeto aberto aos visitantes tem 9 km e interliga as cidades de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, e Cubatão (SP). Durante o passeio, é possível observar animais como macacos, tucanos, quatis, caranguejos e até mesmo veados.

A estrada também é lar de nove monumentos levantados em comemoração aos 100 anos da Independência, em 1922. Um dos principais atrativos é a Calçada do Lorena, trilha de pedras por onde dom Pedro I passou. É o primeiro caminho pavimentado com rochas ligando o planalto ao litoral, cujo objetivo era o tráfego de mercadorias (algodão, tabaco, anil, açúcar e café) no período colonial.

Além de escolher qual a distância quer percorrer, o visitante pode contar com um serviço de van que o leva de volta em diferentes pontos da trilha. O caminho pode ser percorrido em pequenos grupos, acompanhados ou não por monitores, a pé ou por van.

As atrações contam também com profissionais que trazem informações sobre a importância e o valor histórico da estrada. Em cada ponto de interesse ao longo do percurso há um monitor para compartilhar informações sobre o local.

Parque Caminhos do Mar Durante as férias, o parque funcionará de quarta-feira a domingo, e também em feriados, das 8h às 17h. O valor dos ingressos às quartas-feiras e quintas-feiras é de R$ 30 por pessoa. De sexta-feira a domingo, a entrada custa R$ 40 por pessoa. Visitas guiadas podem ser contratadas adicionalmente e, com antecedência, para até cinco pessoas, por R$ 100. Para mais informações, acesse o site oficial do Parque Caminhos do Mar. Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

• SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/ SP Portaria de entrada por Cubatão:

• SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP

