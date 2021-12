Bruna Griphao e João Zoli engatam romance e posam juntinhos

20/12/2021 | 09:10



Bruna Griphao e João Zoli estão namorando! Segundo o jornal Extra, o clima de paquera floresceu e já virou relacionamento sério.

Nas redes sociais, os dois não escondem que estão mesmo apaixonados e no último domingo, dia 19, apareceram agarradinhos em uma postagem divulgada por João.

João aparece abraçando e dançando com Bruna e ainda dá um beijinho no pescoço dela! Na legenda, apenas um coração amarelo.

Esse é o primeiro clique que os dois partilham juntos após serem flagrados aos beijos em uma balada. Eles também foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro.

Antes de se relacionar com João Zoli, a atriz, que é destaque em Nos Tempos do Imperador, se relacionou com Henrique Flora. Já Zoli não assumia publicamente nenhum romance desde 2019, quando rompeu o noivado com Gabi Prado.