Região do bairro Eldorado ganha novo prédio da UBS Vila Paulina

Da Redação



20/12/2021 | 09:06



A Prefeitura de Diadema inaugurou o prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) VilaPaulina,na regiãodoEldorado. O investimento foi de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 3,9 milhões na obra e mais de R$ 350 mil na aquisição de mobiliário e equipamentos.

Além dos 14 consultórios (antes eram quatro), a estrutura terá espaço adequado para acesso de ambulância, sala de emergência, sala de vacina, sala de coleta de exames, farmácia, consultório dentário, sala de esterilização, área administrativa e sala multiuso. A equipe é composta por 39 funcionários, três equipes da saúde da família, duas da saúde bucal, pediatra, ginecologista e agentes comunitárias.

“Tivemos ano muito difícil. Chegamos em janeiro e esta obra tinha apenas 16% de construção. Em dez meses a entregamos pronta, mobiliada e já atendida pelo programa UBS Nota 10, que reorganiza a atenção primária e traz à população uma UBS mais acolhedora, mais humana. E a população tem esse direito e deve exigir issode nós”, disse a secretária de Saúde, Rejane Calixto.

“Nós vestimos a camisa da saúde pública, da saúde de qualidade, a camisa do SUS,” completouo prefeito deDiadema, José de Filippi Júnior (PT). “Há 20 anos, no meu primeiro mandato, construímos um pequeno consultório aqui. Três anos depois, alugamos uma casa. A casa era tão pequena que nem entrava a cadeira odontológica, tinha que desmontar. E até hoje a UBS funcionava em dois, três cômodos, mal cabia a equipe. Agora temos um espaço decente e adequado. São 14 consultórios, as três equipes de saúde da família vão até se perder aí dentro. E eu quero que cada um de vocês aqui entre e conheça o espaço, porque é isso que manda o SUS: participação popular e controle social”, emendou.