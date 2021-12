Obras do Hospital Santa Luzia serão retomadas na quarta

Da Redação



20/12/2021



A espera do morador de Ribeirão Pires parece estar mais perto do fim. Depois de oito anos de paralisação, as obras do Hospital Municipal Santa Luzia serão retomadas. Na quarta-feira, o prefeito Clovis Volpi (PL) assinará a ordem de serviço para retomada das intervenções. A previsão é a de que a unidade hospitalar fique pronta em 18 meses.

De acordo com Volpi, o reinício das obras significa uma conquista para a cidade. “Uma das poucas promessas que fiz durante a campanha seria o término do hospital, que está próximo de se tornar realidade a partir desta semana. Será uma conquista para a cidade de Ribeirão Pires”, destacou o prefeito.

O governo do Estado fará o aporte de R$ 16 milhões, enquanto a Prefeitura da estância turística entrará com R$ 2 milhões, como contrapartida. O projeto prevê a instalação de 98 leitos, sendo 60 de clínica médica, 18 de maternidade, dez de berçário e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O equipamento contará ainda com centro cirúrgico e obstétrico, atendimento ginecológico, área para internação, centro clínico, laboratório de análises clínicas, pediatria e maternidade.

Segundo o prefeito, os próximos passos serão para equipar a unidade. “Já estamos trabalhando com deputados para conquistar, via emendas, verbas para equipar o hospital”, finalizou.

HISTÓRICO

As obras do Hospital Santa Luzia iniciaram ainda em 2008, durante a primeira gestão de Volpi em Ribeirão. A intervenção incluía a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a sede da Secretaria de Saúde do município – apenas esses dois prédios foram concluídos. A construção foi paralisada por falta de recursos.