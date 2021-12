Abertas inscrições para 45ª Corrida de Reis de São Caetano

Da Redação



20/12/2021 | 08:34



Estarão abertas a partir de hoje as inscrições para a tradicional prova de rua de São Caetano, a Corrida de Reis. Será a 45ª edição do evento, previsto para ser disputado em 9 de janeiro. A taxa de inscrição é gratuita ao morador de São Caetano,

desde que apresente um comprovante de residência no ato.

Para atletas que não residem na cidade, a taxa é de R$ 100. As inscrições vão até dia 6 de janeiro. Há limite de 3.000 participantes