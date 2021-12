Auricchio recebe hoje diploma como prefeito eleito

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



19/12/2021 | 23:36



A diplomação do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) como prefeito de São Caetano está marcada para hoje. A informação foi divulgada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). É possível que a entrega do diploma ocorra na sede do cartório eleitoral da cidade, localizado no Centro, ou seja realizada por meio de sessão virtual. O local e o horário ainda não tinham sido informados até o fechamento desta edição.

O presidente da Câmara Municipal, Pio Mielo (PSDB), pretende marcar a sessão solene de posse do tucano para amanhã. “Assim que o cartório diplomar o prefeito, a Câmara estará pronta e alerta”, declarou ao Diário.

José Auricchio Júnior viajou anteontem para Aparecida, no Vale do Paraíba, com a mulher, Denise, e o filho Thiago, deputado estadual. Eles visitaram a Catedral Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para rezar em agradecimento pela posse iminente. “Momento de agradecer. Obrigado a todos pelo apoio! Forte abraço”, escreveu o prefeito eleito em seu perfil no Instagram, ao postar a imagem da visita ao santuário (veja ao lado).

Auricchio terá três anos de mandato para cumprir o programa apresentado nas eleições de 2020 com base no período de quatro anos. Em entrevista ao vivo na página no Facebook do Diário, ele se comprometeu a executar o plano. A posse irá ocorrer após o julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na semana passada.

Auricchio foi eleito em 2020 com 45,28% dos votos, mas teve a posse negada pela Justiça após ser condenado pela captação ilegal de recursos em pleito anterior.

A corte entendeu que não foi comprovado que o político não se trata de um “mero beneficiário” da doação. Ainda decidiu que, no caso, deveria ser garantido o exercício dos direitos políticos por se tratarem de direitos fundamentais. Foi negado recurso de Fabio Palacio (PSD), segundo colocado nas últimas eleições, que pretendia adiar o julgamento.

O prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) deve agora retornar ao posto de presidente da Câmara Municipal. Já Pio Mielo retoma a vice-presidência da Câmara.