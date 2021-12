Os anjos da guarda que a salvaram. Maria, menina, e sua boneca. Irmãos queridos...

Domingos de Silos (Espanha ano 1000-1073). Monge beneditino. n João Marinone.

Vigília da festa de São Tomé, apóstolo, celebrada amanhã.

Hoje

Dia do Mecânico Automotivo

Diário há meio século

Domingo, 19 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1720

Especial – Com 80 anos, Manecão ainda pega na enxada.

Uma entrevista com Manoel dos Santos Simões.

9 de outubro de 1892 – O nascimento na Lagoa de São Sebastião, distrito de Coimbra, Portugal.

13 de dezembro de 1913 – O desembarque no Porto de Santos.

18 de maio de 1917 – O ingresso na Estrada de Ferro São Paulo Railway.

1935 – Inaugura o Nosso Bar, ao lado da Estação de Santo André.

1971 – Entrevistado em sua chácara, no Jardim Itapeva, em Mauá. Plantava banana, maçã, batata, milho. Com uva, produzia vinho. Fazia pinga também, de apenas 20 graus. Manecão, casado com Sebastiana dos Santos Simões, pais de um casal de filhos: o homem,

Mario dos Santos Simões, do Clube de Câmera de Santo André, saudoso amigo desta página Memória.