Por que as eleições impactarão a economia?

Sandro Maskio



20/12/2021 | 08:20



O ano de 2021 ainda não acabou e uma das principais notícias na mídia são os resultados de pesquisas de intenção de votos à Presidência.

Em geral, em anos de eleições majoritárias o desempenho econômico sofre significativa influência do cenário político eleitoral. Esta influência ocorre, em especial, em razão das perspectivas de quais candidatos têm maior possibilidade de se sagrar vencedores e das propostas ligadas à política econômica.

A principal questão a influenciar a dinâmica da economia em ano eleitoral é: qual será a linha de conduta e as ações que o novo governo tende a fomentar voltadas tanto a assegurar a boa condução dos alicerces macroeconômicos (como inflação, deficit público, crescimento econômico, entre outros) como as ações microeconômicas com vistas à melhoria da eficiência, do ambiente produtivo e social etc.

Infelizmente, nem sempre as propostas apresentadas nos planos de governo dos candidatos são efetivamente implantadas quando se saem vitoriosos – seja por questões de negociação política e viabilidade operacional das propostas traçadas, seja por intercorrências conjunturais ao longo do governo, entre outros fatores. Isso por si só já é uma fonte de incerteza, como ocorre com toda escolha que fazemos olhando para o futuro. A eleição é uma escolha para anos futuros.

Em especial em ambiente político e econômico conturbado como o que vivemos no Brasil, no qual as discussões em torno do tema têm apresentado posicionamentos extremados, as perspectivas em torno de quem será o vencedor do pleito eleitoral e o posicionamento de suas ações trazem mais ansiedade e incertezas aos indivíduos. E não é diferente junto aos gestores de importantes instituições produtivas e financeiras da economia, embora possam ter a seu favor um menor grau de assimetria de informação e conhecimento.

Ano morno

Soma-se a estas observações o fato de que alguns indicadores têm apontado a desaceleração da economia brasileira nos últimos meses, o que por si só é um fenômeno a gerar maior apreensão aos agentes do setor produtivo.

Diante deste conjunto, não parece difícil prever que 2022 será um ano morno para a economia brasileira. O próprio chefe da equipe econômica do governo declarou, na última semana, que o ano que vem será de desaceleração.

Por fim, diversos estudos apontam que o desempenho econômico afeta a performance eleitoral do postulante à reeleição. Isso porque, quanto melhor o desempenho econômico, melhor o comportamento do mercado de trabalho e da geração de renda, bem como a capacidade de financiar diversas outras políticas públicas. O contrário também é verdadeiro. Isso se mostra diante do cenário atual brasileiro, ou seja, mais um elemento a ampliar as ansiedades em torno do embate eleitoral.

Com isso, certamente o setor produtivo deverá atuar em compasso de espera, prorrogar eventuais planos de investimentos, de ações voltadas a ampliar espaço no mercado, entre outros. Além disso, com a taxa básica de juros subindo, há mais um incentivo para não empregar o capital em atividade produtiva em 2022, dada as possibilidades de ganho com aplicações financeiras.

Infelizmente, teremos mais um ano sem grandes melhorias no ambiente econômico-social, tão deteriorado no Brasil na última década. Resta-nos a conscientização da importância da qualidade das escolhas no processo eleitoral, e não só em relação à Presidência ou ao governador. Tão ou mais importante é a escolha de representantes que estarão no Poder Legislativo e que os eleitores brasileiros parecem dar pouca importância.

Em parte, a interpretação de que “o problema econômico do Brasil é político” tem amplo fundo de verdade.