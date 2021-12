Parque Central atrai 4.000 pessoas em evento natalino

Arthur Gandini



19/12/2021 | 23:07



A programação natalina para incentivar o apoio à campanha Natal Solidário promovida ontem pela Prefeitura de Santo André, no Parque Central, recebeu mais de 4.000 pessoas. O ponto alto da festa começou por volta das 18h, com apresentação da orquestra sinfônica da cidade, show de drones e cinema ao ar livre. A entrada estava condicionada à entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis.

O público que resistiu à garoa se emocionou com a apresentação conjunta da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) com a banda Queen Legacya, na concha acústica, na abertura das aividades noturnas do festival. Foram interpretados sucessos históricos da banda britânica, como Bohemian Rhapsody e We Are The Champions. O administrador Thiago Mendes, 34 anos, foi com o filho ao evento e contou que é fã da banda. “Eu cheguei um pouquinho depois (do início), mas peguei a orquestra e as músicas. Achei muito legal”, exaltou.

Na sequência, drones formaram imagens, como um gorro do Papai Noel, a palavra “doar” com o desenho de um coração e o nome da cidade. Após as apresentações, foi exibido o filme O Expresso Polar.

A entrada na concha acústica foi condicionada à medição de temperatura e higienização das mãos com álcool gel como prevenção à Covid-19. O gramado também contou com círculos para incentivar as pessoas a evitarem aglomerações.

O profissional da área de marketing Rodolfo Ujlaki, 37 anos, gostou de todas as atrações do dia e disse que ficou feliz de estar presente em meio à melhora da pandemia. “Todo mundo está vacinado. O conjunto foi legal, (as músicas do) Queen, a organização, as famílias, crianças comendo algodão doce. (São) Coisas simples da vida”, avaliou.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou ao Diário que a realização da festa é importante porque marca a volta dos eventos natalinos. “É a retomada da vida com qualidade e segurança para a gente aprender a conviver nesse, que a gente espera, seja o final da pandemia. E somar isso à questão da doação ”, declarou o chefe do Executivo.

CADÊ O URSO?

Gerou repercussão semana passada, nas redes sociais, o sumiço do Ursolino. Trata-se de um boneco inflável da mascote da campanha Natal Solidário, que havia sido colocado pela Prefeitura próximo ao Shopping ABC, no bairro Vila Gilda. Internautas se questionaram, de forma bem-humorada, para onde a mascote teria ido.

O Ursolino reapareceu ontem, no Parque Central. Paulo Serra explicou que ele apenas foi transferido de forma momentânea para acompanhar os eventos na concha acústica. “Amanhã (hoje) ele volta para o lugar dele e fica até o começo do ano que vem”, garantiu.