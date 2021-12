Região oferece 512 vagas de emprego

Do Diário do Grande ABC



19/12/2021 | 21:57



O Grande ABC tem 512 vagas de emprego disponíveis para esta semana. Quem deseja fechar 2021 e iniciar 2022 com um novo trabalho, busca recolocação no mercado ou então oportunidade de estágio, as cidades da região – exceções feitas a Diadema e Mauá, que não enviaram as informações até o fechamento desta edição – têm chances para as mais diversas áreas.

Do total, São Caetano oferta quase metade, com 289 vagas, que podem ser encontradas no site do Portal do Emprego do município (https://jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego). Por lá estão disponíveis oportunidades para, por exemplo, operador de tornos, tapeceiro, pedreiro, mecânico, marceneiro, açougueiro, pizzaiolo, soldador, cozinheira, camareira, donoaudiólogo, cuidador de idosos, técnico em TI e muitas outras, incluindo estágios de logística, engenharia civil e administrador.

Santo André tem, nesta semana, 32 vagas no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), incluindo cinco de ajudante de cozinha, cinco de auxiliar de cozinha e 20 de motorista de caminhão. São Bernardo, por sua vez, tem 57 oportunidades na CTR (Central de Trabalho e Renda), sendo a maioria delas para motorista entregador (15), auxiliar de limpeza (12) e ajudante de obras (oito).

Ribeirão Pires divulgou 36 vagas via PAT, 20 delas para auxiliar de logística e quatro para ajudante de carga e descarga. Já Rio Grande da Serra informou 58 vagas, entre elas seis para ajudante de obra, cinco para moldador soldador e outras cinco para pedreiro, quatro para eletricista entre outras. Todas as oportunidades podem ser conferidas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da cidade.

A agência de empregos Luandre (candidato.luande.com.br), de Santo André, oferta 40 vagas. A de supervisor de restaurante, por exemplo, prevê salário entre R$ 2.500 e R$3.000.