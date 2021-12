Jogo da 3ª divisão do Campeonato Alemão é interrompido por insultos racistas

19/12/2021 | 21:12



O jogo entre MSV Duisburg e VFL Osnabrück, válido pela terceira divisão do Campeonato Alemão, foi interrompido neste domingo por insultos racistas vindos das arquibancadas. A vítima foi o jogador Aaron Opoku, do VFL Osnabrück. Ele foi chamado de "macaco" por uma pessoa que estava na arquibancada do estádio. Ele foi identificado e retirado do local.

Durante a ação, alguns torcedores tomaram as dores de Aaron Opoku e gritaram "fora nazista" para o suposto autor de insultos racistas.

O árbitro Nicolas Winter interrompeu o jogo quando o placar estava apontando 0 a 0. E a partida não continuou. Winter revelou que o atleta não tinha condições de voltar, alegação usada também pela equipe visitante.

"Jogo interrompido. Opoku foi insultado racialmente. Incompreensível. Aaron, estamos com você!! Fora nazis", disse a conta oficial do VFL Osnabrück, que recebeu o apoio do MSV Duisburg.

"A partida termina após o VfL Osnabrück não ter mais condições de competir. Compreendemos isso perfeitamente e encaramos a situação como ela é. Uma tarde amarga para o futebol em Duisburg."