Polícia do Rio investiga suposto sequestro em estacionamento de shopping de luxo

19/12/2021 | 19:53



A 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) investiga o suposto sequestro que teria ocorrido neste sábado, 18, de um homem no estacionamento do Village Mall, shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O caso circulou nas redes sociais. Os relatos afirmam que um jovem que estava em um carro da marca Jeep foi abordado na noite de ontem por cinco homens no estacionamento do shopping. Ele teria gritado por socorro. Testemunhas supostamente procuraram um segurança.

Procurado, o shopping informou que identificou uma abordagem suspeita em seu estacionamento, no final da tarde de sábado. "A equipe de segurança foi rapidamente acionada e identificou que a ação não se tratava de uma tentativa de sequestro", sustentou.

O shopping informou ainda que está em contato com a polícia para mais esclarecimentos. Nenhum familiar da possível vítima teria, até a publicação desta matéria, procurado a delegacia para dar queixa sobre desaparecimento.