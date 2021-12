‘Seguiremos investindo em Santo André’

Francisco Lacerda



Recente aporte de R$ 100 milhões da Unipar, indústria química instalada em Santo André, desde 1940, é indicativo de que a empresa, apesar das dificuldades da pandemia, pretende se manter em solo andreense. É o que garante Rodrigo Cannaval, diretor executivo de operações da companhia. “Quando a gente acabou de anunciar que vamos investir em nova produção em Santo André, já estou indicando que vou ficar em Santo André e que Santo André é meu porto seguro.” Indiferente ao cenário político que se avizinha, revela que a unidade no município “é estratégica” e que, por isso, “investimos e seguiremos investindo”.

Como foi o desempenho da Unipar durante a pandemia?

Nós, no primeiro momento, criamos comitê de crise, e dentro desse comitê desenvolvemos ações para proteger colaboradores e seus familiares, para poder manter a nossa operação a todo vapor. E os resultados acabaram sendo muito bons, por distintas razões. Em 2020 nosso resultado financeiro foi excelente, e até agora o resultado vem bastante forte. Estamos em boa caminhada. Apesar dos desafios impostos pela pandemia.

Como está sendo a retomada?

Retomamos a operação já há algum tempo nas unidades fabris, respeitando todos os protocolos e, agora, de maneira gradual nos escritórios, sobretudo em São Paulo. Estamos fazendo mix, conciliando a vida pessoal e profissional dos colaboradores, não só pensando no aspecto higiênico, mas de ‘correção’. Quantas pessoas mudaram a vida e estão em casa? Tem de fazer retomada bem suave para nova adaptação. E acho que esse é o grande ponto. Nossa retomada está sendo gradativa, voluntária e, nesse aspecto, crescente. Na nossa retomada nada será como antes. Vai ser um pouco diferente do que a gente tinha no período pré-pandemia.

Quantos funcionários atuam na unidade de Santo André?

Entre colaboradores Unipar e prestadores de serviços hoje está na casa de uns 860. Vale lembrar que este ano foi muito importante para nós em Santo André, porque, em conjunto com a parada do polo petroquímico, tivemos mais de 1.000 pessoas a mais do que já temos envolvidas na operação de manutenção e implementação de projetos de melhoria. E agora estamos colhendo frutos pela confiabilidade pela operação, voltamos a produzir muito bem.

Quais são os principais produtos desenvolvidos pela empresa?

A Unipar está posicionada em seguimento que se chama ‘cloro, soda, PVC’. A água tratada pela Sabesp contém cloro, contém Unipar. Também somos produtores do hipoclorito, a famosa água sanitária. O terceiro produto é a soda. Outro é o ácido clorídrico, que também é utilizado no tratamento de água, de esgoto, indústria siderúrgica no tratamento do aço, na preparação do ferro para fazer metais, por exemplo. Por isso que nosso slogan é ‘fazemos a química acontecer’, porque os nossos produtos estão distribuídos em distintas indústrias, promovendo benefícios. Outro é o PVC, que é um termoplástico, com aplicações em tubos e conexões, produção de caixas-d’água, venezianas, janelas, portas, bolsas de sangue utilizadas em transfusão, brinquedos. <EM>

Como se obtém os produtos cloro, soda e PVC?

Tudo começa no famoso sal de cozinha, cloreto de sódio, nosso ouro branco. Nós trazemos para Santo André o sal do Nordeste brasileiro. Misturamos água e fazemos salmoura, que passa por processo químico chamado eletrólise – quebra por adição de energia elétrica. Depois submete-se a salmoura a carga elétrica, que vira cloro. Outra coisa que sai desse processo é o hidrogênio, que misturamos com cloro para fazer o ácido clorídrico. O hidrogênio com o cloro coloco no forno e faço ácido clorídrico. Em 2023, quando estivermos produzindo o hidrogênio da eletrólise, o famoso hidrogênio verde, vamos produzir em Santo André. Outro produto que sai é a soda. Reajo etileno que vem da Braskem com o cloro da Unipar e faço produto chamado cloretano, depois faço o monômero vinílico, e depois a polimirização e crio o PVC. Basicamente estamos sempre na química do cloro.

Quanto tempo acredita que volta à normalidade o setor?

Se olho pelos índices de forte redução no número de mortes, de contaminados, dá esperança de que a coisa tende a se normalizar no curto prazo. Ao mesmo tempo, a cada dia a gente é surpreendido com novas questões, por exemplo, a nova variante, que sabe-se que é nova, mas ainda não se tem ideia de quão nociva é. Estamos em momento de incertezas. Mas tão importante quanto saber quando a história acaba é continuar a manter distanciamento, uso de máscara, protocolos. Por isso digo que não pode deixar faltar cloro. A água que bebemos depende de cloro, não posso deixar faltar. Tenho de seguir o sistema rígido, independentemente do que estiver acontecendo.

Existe temor de nova onda da pandemia do coronavírus (variante ômicron). Como empresa tem se preparado nesse sentido?

Quantas ondas existiram? Já nem sei falar quantas. No nosso ponto de vista, estamos trabalhando ainda com a Covid, nas grandes linhas é a Covid. Nós temos campanha que chamamos de Cuidado Ativo. Cuido de mim, cuido de você e nós nos cuidamos uns dos outros. Uma coisa interna, e estou bastante contente com resultados, é que temos nosso vacinômetro, onde cada colaborador, depois de vacinado, declara que está vacinado. Expectativa é que nos próximos dias, até talvez fim do ano, no Brasil a gente atinja 100% de colaboradores vacinados. Vamos nos proteger, nos vacinar.

A Unipar anunciou investimento de R$ 100 milhões na unidade de Santo André. Tem perspectivas de novos aportes?

A expectativa do startup desta planta é no segundo semestre de 2023, então durante 2022 é o desenvolvimento do projeto, construção, montagem. Diria que em Santo André tenho investimentos recorrentes, contínuos, justamente visando a confiabilidade da operação. Outro ponto é o acesso a energias renováveis. Nós anunciamos dois parques, um eólico na Bahia e um solar em Minas Gerais, e essa energia sustentável vai abastecer parte da demanda em Santo André. Esse é outro projeto que vai impactar positivamente a operação de Santo André. O projeto acontece lá, em 2023, e o benefício acontece aqui.

Quais ações a empresa desenvolve em relação à proteção do meio ambiente?

Em grandes linhas, redução de CO2 por energia elétrica, por novos projetos, por otimização de energia, redução do consumo de água de reúso, conscientização e proteção às áreas verdes que temos no entorno da unidade de Santo André. Exemplo é esse projeto que a gente acabou de anunciar, que é bastante interessante em termos de proteção ao meio ambiente, porque vai trazer mais volume de produção para a unidade de Santo André, consequentemente mais faturamento, e, ao mesmo tempo, redução, porque vai fazer reúso de água, de energia, e vai fazer com que a unidade gere menos CO2 do que gera hoje. O segundo projeto é a questão das energias. Hoje a matriz energética brasileira, que é 60% hidráulica, 8% eólica, 4% solar e o restante termoelétrico, tem sido o grande problema do custo de energia. Quando se passa a usar de fonte de autoprodução, deixa-se de ter necessidade de usina termoelétrica, então basicamente está contribuindo com a redução do CO2. Temos grande área verde em Santo André, e estamos estudando ações que trabalhem a consciência ambiental e uso educativo dessas áreas. Proteger o verde passa por conscientização, seja das pessoas, das comunidades, da sociedade no entorno. E a quarta ação é a redução do consumo de água. Estamos trabalhando meta para ter projetos dentro da empresa relacionados à captação e por consequência menos uso de água.

O mundo vive falta de insumos para a produção. No ramo químico isso também ocorre?

Sofremos ou pela falta ou pelo aumento de preços. O mundo está tendo incremento dos preços dos metais, e dificuldade logística muito grande. Faltam contêineres para exportar, para receber, faltam navios, e custos logísticos também estão bastante altos. Durante a pandemia os estoques mundiais de PVC caíram muito, o que nos deu oportunidade enorme de venda. Os principais produtores de PVC no mundo, sobretudo os Estados Unidos, tiveram sequência de furacões e outras coisas, isso deu oportunidade à Unipar de vender e ter o resultado que teve.

O Brasil se prepara para eleição presidencial que promete ser bastante disputada. Isso impacta o desempenho da empresa?

Nós temos estratégias de longo prazo na companhia. Quando falo em investir em energia elétrica, eólica ou solar, estou falando de investimentos de 20 anos. O ponto de vista da Unipar é ‘você olha para política de Estado, de País, e em algum momento independe do governo’. Nós acreditamos no Brasil, por isso investimos e olhamos no longo prazo. Não há grandes impactos porque a gente olha sempre o horizonte muito maior do que o próximo ano.

Com relação ao mercado internacional, como a Unipar está posicionada?

Temos três unidades, Santo André, Cubatão e Bahía Blanca (Argentina). E desde Santo André e Bahía Blanca somos exportadores, para quase todos os continentes. Com a desvalorização do real a gente tem vantagem competitiva em termos de uso, então isso foi cenário que nos ajudou. Mas olhando no longo prazo, nós precisamos trabalhar fortemente a questão da otimização de custos. A gente tem ainda carga tributária excessiva, e tem de trabalhar essa agenda para sermos efetivamente competitivos ou ainda mais competitivos no mercado internacional.

Muitas empresas estão deixando a região em razão do custo de impostos, logística e mão de obra. Como a empresa vê relação com a Prefeitura de Santo André?

A Unipar está em Santo André desde 1940. Complexo químico. Para empresa que tem estrutura de ativos que temos, é impossível mudar de um lugar para outro. Por isso é muito importante a tomada de decisão de investimentos. Quando a gente anuncia que vai investir mais de R$ 100 milhões em nova produção em Santo André, já estou indicando que vou ficar em Santo André e que Santo André é meu porto seguro.

Existem perspectivas de novos aportes no Grande ABC?

A gente já vem investindo nas atuais operações do (Grande) ABC. Nós vamos ter impactos positivos no (Grande) ABC, e estamos trabalhando alguns projetos para olhar ainda novas tecnologias em Santo André, que é polo importante para a Unipar. Santo André é unidade estratégica para a Unipar, por isso investimos e seguiremos investindo.



