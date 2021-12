Tenho voo comprado da Itapemirim. O que eu faço?

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



19/12/2021 | 16:56



Após a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) suspender temporariamente as operações e deixar centenas de clientes na mão, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) intimou a empresa a assistir os passageiros. A prioridade, de acordo com a agência, são os menores desacompanhados e quem tem necessidades especiais.

Todos os afetados, no entanto, devem ser atendidos individualmente e serem informados em relação a possibilidade de usar outros meios de transporte, assistência material e compensações financeiras. Para isso, é preciso entrar em contato com a companhia aérea pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br, pelo telefone 0800-723-212 ou pelo site da companhia.

No momento, não é recomendado a quem tem passagens da Itapemirim ir ao aeroporto ou fazer check in online.

O que fazer caso tenha um voo comprado da Itapemirim

A Itapemirim divulgou um comunicado orientando todos os passageiros com voos marcados pela empresa. Confira a nota na íntegra:

—

O Grupo Itapemirim informa que intensificou na tarde deste sábado (18) a comunicação com os passageiros impactados pela suspensão temporária das operações da companhia.

Informamos que o serviço de atendimento telefônico pelo número 0800 723 2121 e pelo chat do site já foram reestabelecidos. O horário de atendimento é das 6h às 21h. Além disso, o passageiro pode enviar um e-mail para falecomaita@voeita.com.br com o nome completo e número do localizador de sua reserva para agilizar o seu atendimento.

Caso prefiram, os passageiros também podem solicitar o reembolso integral dos valores pagos diretamente no site da companhia. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Clique em Meus Voos Faça o login com o seu usuário e senha Clique na opção Reemissão/Remarcação/Reembolso Selecione o seu ticket Selecione a opção Reembolso

A companhia segue trabalhando arduamente em conjunto com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para mitigar os efeitos causados aos passageiros pela suspensão temporária de suas operações. A ITA tem contado com o apoio das demais companhias aéreas para a reacomodação de passageiros impactados.

O Grupo Itapemirim também está utilizando a sua empresa transporte rodoviário, a Viação Itapemirim, como parte do plano de contingência para a reacomodação dos passageiros por via terrestre.

A prioridade para reacomodação em voos de outras companhias tem sido para passageiros que já estão fora de sua cidade de domicílio e precisam retornar para casa. Os demais passageiros com viagens de ida e volta, que se encontram em sua cidade de domicílio, serão atendidos prioritariamente com reembolso total dos valores pagos.

A companhia orienta os passageiros com viagens programadas a partir de 18 de dezembro que não tentem realizar check-in online e não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea.

Mais uma vez, lamentamos os transtornos causados. A ITA reafirma seu compromisso de prestar toda assistência aos passageiros, conforme prevê a resolução 400 da ANAC. A companhia trabalha neste momento em sua reestruturação para a retomada de suas operações o mais breve possível.