Titi realiza sonho de encontrar Iza pessoalmente

19/12/2021 | 16:27



Giovanna Ewbank usou as redes sociais neste domingo, 19, para compartilhar com os seguidores algumas fotos do encontro entre Iza e Titi. A cantora acabou realizando um sonho antigo da filha da apresentadora com o ator Bruno Gagliasso. "Gente, tô selecionando aqui as fotos do niver do Bless pra postar pra vocês, mas quero dar destaque a esse momento! TIti sempre teve a @iza como referência e inspiração na vidinha de 8 anos dela, e sonhava muito com o momento de estar com ela pessoalmente", escreveu a mãe de Titi.

Giovanna Ewbank conta que Iza e a filha já se falaram por telefone e combinaram de fazer danças de brincadeira. "Ela finalmente pode abraçar forte essa mulher tão maravilhosa que inspira tantas meninas e mulheres pretas como a minha filha! Foi emocionante ver a tamanha felicidade da Titi, confesso que chorei, de amor, alegria, orgulho de ter uma mulher tão linda, generosa, poderosa e potente inspirando minha filha!", disse a apresentadora.

A publicação foi comentada por fãs e amigos de Giovanna, como a atriz Taís Araújo: "Ela (Iza) é um acontecimento. Maria também pira com ela! Que bom termos a Iza na vida das nossas meninas! Viva Iza e toda sua potência".