Freiburg vence Leverkusen e assume 3º lugar no Alemão; Colônia vence Stuttgart

19/12/2021 | 16:20



A 17ª rodada do Campeonato Alemão terminou neste domingo, com troca de posições dentro do G-4. Sensação da temporada, o Freiburg recebeu o Bayer Leverkusen no Europa-Park Stadium, conquistou uma vitória por 2 a 1 e conseguiu deixar o adversário para trás na tabela de classificação.

Agora, os dois estão separados por um ponto. O Freiburg está em terceiro lugar, com 29, enquanto o Bayer ocupa a quarta colocação, com 28, mesma pontuação do Hoffenheim, quinto colocado. A disputa daí para baixo está acirrada, uma vez que Frankfurt e Union Berlin possuem 27 pontos. Lá em cima, o Bayern de Munique é o líder isolado, com 43 pontos contra 34 do vice-líder Borussia Dortmund.

O Freiburg entrou em campo neste final de semana tentando encerrar um jejum de quase cinco anos sem vencer o Leverkusen, missão concluída com sucesso. Grifo abriu o placar aos 33 minutos, em cobrança de pênalti, e Aránguiz empatou nos acréscimos do primeiro tempo, mas a vitória do time da casa foi garantida com um gol marcado por Kevin Schade aos 39 da etapa final.

Duas horas depois, o Colônia fechou a rodada com uma vitória por 1 a 0 sobre o Stuttgart, conquistada graças a um gol solitário de Modeste nos minutos finais do segundo tempo. O resultado deixa o Colônia em oitavo lugar, com 25 pontos, vivo na briga pelo G-4, enquanto o Stuttgart ocupa a 16ª colocação, com 17 pontos.

Os dois jogos deste domingo foram os últimos do Alemão em 2021, já que o campeonato entra em recesso a partir de agora. A bola volta a rolar apenas em 2022, no dia 7 de janeiro, quando o Bayern de Munique abre a 18ª rodada em duelo contra o Borussia Mönchengladbach, na Allianz Arena.