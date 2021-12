Jennifer Lopez se posiciona após informação de que teria ficado brava com Ben Affleck por comentário envolvendo ex: -Esta história é simplesmente mentira

19/12/2021 | 16:10



Uma fonte havia dito recentemente ao Page Six que Jennifer Lopez ficou brava com Ben Affleck após o ator relacionar problemas com álcool à ex, Jennifer Garner. O motivo para a irritação da cantora teria sido o fato de ela não querer se envolver no passado dos dois.

A informação fez com que fontes próximas da cantora se posicionassem, revelando ao Daily Mail que a situação entre J-Lo e Garner é ótima.

- As duas são amigas e se dão bem no quesito de educar os filhos juntas.

A fonte também chegou a dizer que a amizade das duas não poderia estar melhor hoje em dia.

E quem decidiu entrar no assunto foi a própria J-Lo, em uma declaração à People:

- Esta história é simplesmente mentira. Não é como eu me sinto. Não poderia ter mais respeito por Ben como pai e como pessoa.

Que bom que está tudo bem entre todos eles, né?