Marcos Mion afirma estar feliz com Caldeirão e dispara: Eu e o domingo não temos nada a ver

19/12/2021 | 15:11



O ano de 2021 foi cheio de altos e baixos para Marcos Mion, mas não poderia terminar melhor! Depois de uma série de tentativas frustradas, o apresentador conquistou seu espaço na TV Globo e surpreendeu com números altos de audiência. Frente as dificuldades que Luciano Huck vem enfrentando no domingo, o nome de Mion chegou até a ser alvo de boatos sobre uma possível troca.

Em entrevista para o jornal EXTRA, Marcos afirma estar feliz apresentando o Caldeirão e mostra apoio ao seu colega de emissora.

- O domingo é do Luciano (Huck), e ele está encarando uma pedreira lá, não é fácil. Eu sei o que é cuidar do sábado, o domingo é uma responsabilidade ainda maior. Sem dúvida alguma, Luciano é o nome e dá conta do recado maravilhosamente bem. Está absolutamente preparado pra isso. Eu e o domingo não temos absolutamente nada a ver.

Sobre o segredo do sucesso, Mion conta:

- Foram anos e anos sem entender por que eu não estava na Globo, o que faltava. Tudo o que está acontecendo agora, eu conseguia enxergar lá atrás. Mas não rolava. Quando aconteceu, não teve uma explicação. Outro dia, eu estava conversando com o pessoal da chefia, e eles me perguntaram qual eu achava ser a razão desse sucesso todo de público e crítica, com o departamento comercial, a boa audiência... Esse encaixe não tem segredo nem explicação. Eu volto ao ano de 1999, quando saí da Globo como ator e fui pra MTV, sonho da minha vida na época. A partir dali começou a ser construída essa história. Falam muito da minha ousadia, de apresentar o programa de chinelo e bermuda, do meu jeito de falar, de chamar a Globo de Globola... Se eu não tivesse ficado dez anos na MTV, fazendo televisão ousada e criativa, eu não chegaria aqui dessa forma. É a história da minha vida, tudo o que eu passei, que culminou neste momento perfeito.