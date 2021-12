Canal Viva anuncia estreia da minissérie A Casa das Sete Mulheres!

19/12/2021 | 15:11



O canal Viva anunciou recentemente algo que fez a alegria de todo o fã das produções clássicas da TV Globo.

No Instagram, foi revelado que a produção que irá abrir a nova faixa de minisséries do canal será A Casa das Sete Mulheres! A produção, que foi ao ar originalmente em 2003, começa a ser reexibida no dia 3 de janeiro de 2022 e irá passar de segunda a sexta, às 20h30.

Os fãs poderão rever Manuela (Camila Morgado), Ana Joaquina (Bete Mendes), Maria Manuela (Nívea Maria), Perpétua (Daniela Escobar), (Eliane Giardini)Mariana (Samara Felippo) e Rosário (Mariana Ximenes), e também relembrar das emoções vividas por cada uma delas.