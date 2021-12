Isabella Fiorentino e Arlindo Grund se despedem de Esquadrão da Moda e SBT escala novos apresentadores

19/12/2021 | 15:10



A nova temporada de Esquadrão da Moda terá um visual novo em 2022. O diretor do SBT Fernando Pelegio anunciou através das redes sociais que a dupla Isabella Fiorentino e Arlindo Grund deixarão a atração - que passará a ser comandada por Lucas Anderi e Renata Kuerten.

Na legenda, o diretor explicou que os antigos apresentadores recusaram respeitosamente o convite para uma nova edição do programa - que ficou paralisado durante a pandemia - por estarem envolvidos em outros projetos pessoais.

Dizem que time que está vencendo não se mexe. Pura verdade. Quando foi decidido que voltaríamos com uma temporada inédita do Esquadrão da Moda a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com os protagonistas Isabella Fiorentino e Arlindo Grund. Ambos ficaram muito agradecidos e tentados a embarcar nessa aventura vitoriosa que desde 2009 provou ser um programa de sucesso de audiência, crítica e comercial. Mas, essa pandemia mudou muita coisa na vida de todos. Na deles não seria diferente. Se reinventaram e hoje tem outros objetivos pessoais e profissionais que requerem muita atenção e tempo. Educadamente declinaram nosso convite e tenho certeza, com o coração partido também. Só nos restou agradecer por tanto talento, profissionalismo, amizade e dedicação que tiveram nesses 12 anos. Desejamos toda felicidade do mundo a ambos, com a certeza de que as portas do SBT continuarão abertas. Teremos saudades mas a amizade continuará a perseverar. Muito obrigado aos dois por todos esses anos juntos!

Segundo informações da assessoria de imprensa do SBT, o programa irá ao ar em fevereiro.