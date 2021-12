Dynho Alves encontra casa vazia após separação de MC Mirella: Haja coração

19/12/2021 | 14:10



Dynho Alves retornou para casa pela primeira vez desde o final de A Fazenda 13 - e a separação de MC Mirella. O peão encontrou a piscina suja e os cômodos quase sem móveis.

- Gente, eu não tinha vindo aqui pra casa, né. Olha a piscina a situação que tá. Eu tô no hotel até conseguir fazer as coisas aqui em casa, arrumar tudo e deixar organizado. Ir atrás do que falta ainda aqui pra casa pra eu voltar pra cá de novo. Então, por enquanto, eu vou ficar no hotel.

Vale lembrar que, ainda quando Dynho estava confinado no reality rural, Mirella gravou uma série de Stories fazendo sua mudança. Nas imagens, era possível ver várias caixas empilhadas.

- Parei pra refletir em um monte de coisa que vem acontecendo na minha vida e é cada coisa que acontece na minha vida que eu fico doido. Meu Deus do céu, haja coração. [...] Chega de história triste. Vamos em frente, desabafou o peão.

Mirella decidiu se separar do marido após ver a aproximação dele com Sthe Matos durante o programa.